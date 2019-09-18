ليبيا_الآن| “السراج” و “صنع الله” يبحثان زيادة إنتاج النفط وتصديره . . . خي…

#ليبيا_الآن| “السراج” و “صنع الله” يبحثان زيادة إنتاج النفط وتصديره

.

.

.

خيمت أصداء الأزمة الراهنة التي تشهدها ليبيا وتطورات الأحداث وانعكاسها على الوضع النفطي من ناحية الإنتاج والتصدير– على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وبحث المسؤولان خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير دعماً للاقتصاد الوطني، كما تطرق للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.