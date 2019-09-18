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صوان: حفتر مستعد لإستخدام كل الطرق المحرمة محلياً ودولياً للوصول إلى السلطة. #

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صوان: حفتر مستعد لإستخدام كل الطرق المحرمة محلياً ودولياً للوصول إلى السلطة. #ليبيا #المرصد

Flint: Haftar is ready to use all forbidden methods locally and internationally to reach power. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • الحيوان صوان كبير الفئران اكبر كذاب وكلامه معكوس فالخوانﻻهم من يسعون للسلطة حتى لو على اشلاء الشعب الليبى وقد اعترف هذا الحيوان بانه من شجع السراج على ان يعمل بدون نيل ثقة النواب والنتيجة فشل الصخيرات اما ما يكذب ادعاء هذا الحيوان انه لو اراد المشير حفتر السلطة باى ثمن لتحالف مع مليشيات طرابلس ووعدهم بالعفو عنهم واعطاؤهم مناصب ولكان الان يسيطر على العاصمة ولكنه غير مستعد لتقديم اى تنازلات على حساب الشعب الليبى انتهى الدرس ياحيوان فالخوان يتساقطون فى مل مكان فحكمهم فى السودان وتركيا وغزة خير مثال على انهم شر خلق الله ومكانك محجوز فى الزفة بسيارات نقل الحيوانات

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  • رغم انف الخوان المشير خليفة حفتر هو الرئيس القادم لليبيا انظر حولك فى مصر والسودان المشير والفريق اول عبدالفتاح السيسى والبرهان الان فى امان بعد اسقاط الاوان وفى ليبيا كمان المشير خليفة قادم ليقضى على امال خليفة الدعارة والارهاب فى تركيا الذى يغرق الان وحزبة يتاكل بعد ان اتهبل من خسارة اسطنبول وحتى فى ادلب على حدود تركيا اخر معاقل مليشياته الارهابية احرق الاهالى صورة اردوغان ووصفوه بالخائن وغدا نرى المصاريت يحرقون اوكار الخوان اعداء الوطن عملاء قطرائيل ومشروعها الصهيونى ودائما تجد كلامهم مقلوب كل الصفات القذرة الموجودة فيهم ينسبونها لاعدائهم بصورة مثيرة للسخرية فهم من قبل زعموا ان حفتر يدعم داعش والكل يعرق ان داعش احد فروع الاخوان وتعتمد على خزعبلات الاخوانى سيد قطب وحسن البنا ومرة يقول المعتوه الغريانى انه ينفذ مشروع صهيونى رغم ان من يممول ويشرف على قناة التناصح قطرائيل وبالتحديد الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق ولو كان كل الصفات التى يصفون بها حفتر صحيحة لكان مرضى عليه من التنظيم الدولى للاخوان وتركيا وقطر فلو اراد السلطة كما يدعى هذا الحيوان لاستغل غباوة الاخوان للوصول للسلطة كما فعل السيسى فى مصر حيث اوهمهم بانه اخوانى وساعد على نجاح مرسى واسقاط شفيق بالتزوير ليعينه مرسى وزيرا للدفاع ويجعل منه بطلا قوميا عامل الاخوان باسلوبهم فاسقطهم ووصل للسلطة بعد ان كان ذلك مستحيلا فى الظروف العادية

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