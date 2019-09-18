صوان: حفتر مستعد لإستخدام كل الطرق المحرمة محلياً ودولياً للوصول إلى السلطة. #

Flint: Haftar is ready to use all forbidden methods locally and internationally to reach power. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Flint: Haftar is ready to use all forbidden methods locally and internationally to reach power. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الحيوان صوان كبير الفئران اكبر كذاب وكلامه معكوس فالخوانﻻهم من يسعون للسلطة حتى لو على اشلاء الشعب الليبى وقد اعترف هذا الحيوان بانه من شجع السراج على ان يعمل بدون نيل ثقة النواب والنتيجة فشل الصخيرات اما ما يكذب ادعاء هذا الحيوان انه لو اراد المشير حفتر السلطة باى ثمن لتحالف مع مليشيات طرابلس ووعدهم بالعفو عنهم واعطاؤهم مناصب ولكان الان يسيطر على العاصمة ولكنه غير مستعد لتقديم اى تنازلات على حساب الشعب الليبى انتهى الدرس ياحيوان فالخوان يتساقطون فى مل مكان فحكمهم فى السودان وتركيا وغزة خير مثال على انهم شر خلق الله ومكانك محجوز فى الزفة بسيارات نقل الحيوانات
رغم انف الخوان المشير خليفة حفتر هو الرئيس القادم لليبيا انظر حولك فى مصر والسودان المشير والفريق اول عبدالفتاح السيسى والبرهان الان فى امان بعد اسقاط الاوان وفى ليبيا كمان المشير خليفة قادم ليقضى على امال خليفة الدعارة والارهاب فى تركيا الذى يغرق الان وحزبة يتاكل بعد ان اتهبل من خسارة اسطنبول وحتى فى ادلب على حدود تركيا اخر معاقل مليشياته الارهابية احرق الاهالى صورة اردوغان ووصفوه بالخائن وغدا نرى المصاريت يحرقون اوكار الخوان اعداء الوطن عملاء قطرائيل ومشروعها الصهيونى ودائما تجد كلامهم مقلوب كل الصفات القذرة الموجودة فيهم ينسبونها لاعدائهم بصورة مثيرة للسخرية فهم من قبل زعموا ان حفتر يدعم داعش والكل يعرق ان داعش احد فروع الاخوان وتعتمد على خزعبلات الاخوانى سيد قطب وحسن البنا ومرة يقول المعتوه الغريانى انه ينفذ مشروع صهيونى رغم ان من يممول ويشرف على قناة التناصح قطرائيل وبالتحديد الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق ولو كان كل الصفات التى يصفون بها حفتر صحيحة لكان مرضى عليه من التنظيم الدولى للاخوان وتركيا وقطر فلو اراد السلطة كما يدعى هذا الحيوان لاستغل غباوة الاخوان للوصول للسلطة كما فعل السيسى فى مصر حيث اوهمهم بانه اخوانى وساعد على نجاح مرسى واسقاط شفيق بالتزوير ليعينه مرسى وزيرا للدفاع ويجعل منه بطلا قوميا عامل الاخوان باسلوبهم فاسقطهم ووصل للسلطة بعد ان كان ذلك مستحيلا فى الظروف العادية
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