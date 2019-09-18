ليبيا_الآن| الدولار يواصل صعوده أمام الدينار في السوق السوداء . . . ارتفع ل…

#ليبيا_الآن| الدولار يواصل صعوده أمام الدينار في السوق السوداء

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ارتفع لليوم الثاني على التوالي الدولار أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن وزاد الدولار بمقدار قرشين مساء اليوم الأربعاء ليتم تداوله بـ 4 دنانير و33 قرشا، كما شملت هذه الارتفاعات اليورو الذي صعد هو الآخر بمقدار قرشين وبيع بـ 4 دنانير و72 قرشا، أما الذهب عيار 18 فقد استقر لليوم الثاني على التوالي عند 153 دينارا للغرام .

أما العملات العربية قد صعد الدينار التونسي بمقدار قرشين وتم تداوله 1.52 دينار، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدينار في الحدود الليبية المصرية وتم تداوله بـ 27 قرشا للجنيه، أما الليرة التركية فقد صعدت هي الأخرى بمقدار قرش واحد وتم تداولها على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا 76 قرشا لليرة.