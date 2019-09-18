‎مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري حول آخر المستجدات. #ليبيا #المرصد‎

Live | Press Conference for the speakers on behalf of the general command of the armed forces general Ahmed Al-cuneiform on the latest. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Live | Press Conference for the speakers on behalf of the general command of the armed forces general Ahmed Al-cuneiform on the latest. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اردوغان الان يلهث خلف وقف اطلاق النار غير المشروط بعد فشل المعركة الكبرى التى روجت لها المليشيات ظنا انها محمية بالطائرات المسيرة التى تم تدميرها مع عدد من اطقمها المرتزقة الاتراك ومع وصولها لتركيا ادرك اردوغان تن هزيمة المليشيات اصبحت وشيكة ويريد ان يظلوا فى المشهد السياسى على طريقة حزب النهبة لرلشى الغنكوشى بدلا من النموذج المصرى والسودانى بلا خوان فى السجون لنرى النتيجة قريبا
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