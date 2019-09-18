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‎مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري حول آخر المستجدات. #ليبيا #المرصد‎

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري حول آخر المستجدات. #ليبيا #المرصد

Live | Press Conference for the speakers on behalf of the general command of the armed forces general Ahmed Al-cuneiform on the latest. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اردوغان الان يلهث خلف وقف اطلاق النار غير المشروط بعد فشل المعركة الكبرى التى روجت لها المليشيات ظنا انها محمية بالطائرات المسيرة التى تم تدميرها مع عدد من اطقمها المرتزقة الاتراك ومع وصولها لتركيا ادرك اردوغان تن هزيمة المليشيات اصبحت وشيكة ويريد ان يظلوا فى المشهد السياسى على طريقة حزب النهبة لرلشى الغنكوشى بدلا من النموذج المصرى والسودانى بلا خوان فى السجون لنرى النتيجة قريبا

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