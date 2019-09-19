ليبيا_الآن| إحباط محاولة تهريب تاجر مخدرات موقوف في بنغازي . . . تعرضت دوري…

#ليبيا_الآن| إحباط محاولة تهريب تاجر مخدرات موقوف في بنغازي

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تعرضت دورية تابعة لقسم النجدة لرماية من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وبحسب قسم النجدة فأن هذه الدورية كانت تقل تجار مخدرات ضبطوا في وقت سابق وعند الانتقال بهم إلى مركز شرطة العروبة تعرضت الدورية لرماية كثيفة حين وصولهم للطريق السريع مقابل مركز بنغازي الطبي ما أدى إلى إصابة الموقوفين بأعيرة نارية.

وتشهد مدينة بنغازي هذه الأيام انتشارا أمنيا عقب الاجتماعات المتتالية التي عقدت من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية في المدينة والتي تهدف إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة بجهود.