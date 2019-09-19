ليبيا_الآن| سلاح الجو يواصل استهداف غرفة عملية الطائرات المسيرة. . . . قال…

#ليبيا_الآن| سلاح الجو يواصل استهداف غرفة عملية الطائرات المسيرة.

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن أهم أسباب إيقاف الملاحة الجوية المدنية عن مطار معيتيقة هو عدد غرف عمليات الطائرات المسيرة داخل هذا المطار، والتي عولت عليها المجموعات المسلحة وتركيا في ضرب القوات المسلحة.

وأضاف المحجوب في تصريحا لقناتنا أن القوات المسلحة وردتها معلومات حول مواقع غرف العمليات والطائرات، وتم استهدافها في كامل المنطقة التي تسيطر عليها مليشيات الإخوان المسلمين وحكومة السراج.