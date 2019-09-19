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متابعون يتنمرون بتعليقات على صورة نشرتها المطربة #كارول_سماحة تظهر تجاعيدها: ما …

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

متابعون يتنمرون بتعليقات على صورة نشرتها المطربة #كارول_سماحة تظهر تجاعيدها: ما رأيكم؟
وفاطمة، أول موظفة خدمة عملاء إفتراضية في بنك : هل أنتم مع ام ضد؟
#شي_سوشال مع ميراشا Mirasha Wehbe
للإتصال: 0097144277816
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