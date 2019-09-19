متابعون يتنمرون بتعليقات على صورة نشرتها المطربة #كارول_سماحة تظهر تجاعيدها: ما رأيكم؟

وفاطمة، أول موظفة خدمة عملاء إفتراضية في بنك : هل أنتم مع ام ضد؟

#شي_سوشال مع ميراشا Mirasha Wehbe

للإتصال: 0097144277816

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