متابعون يتنمرون بتعليقات على صورة نشرتها المطربة #كارول_سماحة تظهر تجاعيدها: ما رأيكم؟
وفاطمة، أول موظفة خدمة عملاء إفتراضية في بنك : هل أنتم مع ام ضد؟
#شي_سوشال مع ميراشا Mirasha Wehbe
للإتصال: 0097144277816
#راديو_الآن #عيش_الآن #CaroleSamaha
متابعون يتنمرون بتعليقات على صورة نشرتها المطربة #كارول_سماحة تظهر تجاعيدها: ما رأيكم؟
وفاطمة، أول موظفة خدمة عملاء إفتراضية في بنك : هل أنتم مع ام ضد؟
#شي_سوشال مع ميراشا Mirasha Wehbe
للإتصال: 0097144277816
#راديو_الآن #عيش_الآن #CaroleSamaha
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