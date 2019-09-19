ليبيا_الآن| ليبيا تُفرج عن أردنيَينِ مُحتجزين منذ أكثر من عام . . . أعلن ال…

#ليبيا_الآن| ليبيا تُفرج عن أردنيَينِ مُحتجزين منذ أكثر من عام

.

.

.

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين “سفيان القضاة” أن السلطات الليبية أفرجت عن 2 من أصل 3 مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام.

وأوضح القضاة أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة الأسبوع الماضي أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين كانا محتجزين لديها.

وقد وصل الأردنيان المحتجزان أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.