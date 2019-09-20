قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” تعلن مسؤوليتها عن غارات مدينة #مرزق الليلة الماضية مؤكدة قتلها ثمانية إرهابيين بعكس ما أعلنه رئيس مايسمى الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد عن مسؤولية الإمارات على الغارة وإستهدافها عدداً من المدنيين .