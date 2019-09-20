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قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” تعلن مسؤوليتها عن غارات مدينة مرزق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” تعلن مسؤوليتها عن غارات مدينة #مرزق الليلة الماضية مؤكدة قتلها ثمانية إرهابيين بعكس ما أعلنه رئيس مايسمى الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد عن مسؤولية الإمارات على الغارة وإستهدافها عدداً من المدنيين .

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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