ليبيا_الآن| السفارة الليبية في إيطاليا تسترجع آثار ثمينة مُهرّبة . . . أعلن…

#ليبيا_الآن| السفارة الليبية في إيطاليا تسترجع آثار ثمينة مُهرّبة

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أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا استلام قطع أثرية ثمينة كانت مُهرّبة خارج ليبيا، أمس الخميس، بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية.

وذكرت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذه الآثار تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ، ولها قيمة تاريخية كبيرة جداً، حسب وصفها.

من جانبه، أكد السفير الليبي لدى إيطاليا، عمر الترهوني، أنه وفريق عمل السفارة سيستمرون في التعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتنفيذ عملها وتقديم كل التسهيلات لإعادة الآثار المُهربة إلى موطنها الأصلي.