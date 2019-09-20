ليبيا_الآن| “أفريكوم”: مقتل 8 إرهابيين بغارة جوية قرب مرزق . . . قالت قيادة…

#ليبيا_الآن| “أفريكوم”: مقتل 8 إرهابيين بغارة جوية قرب مرزق

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قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم إنها نفذت غارات جوية على مواقع في مدينة مرزق قتلت على إثرها 8 عناصر من داعش.

وذكر بيان قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، صراحة أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع كان يتمركز فيها عناصر من داعش وإعلان أن القتلى 8 يوحي بأن الموجودين هم أكثر من ذلك بكثير، وأن النقطة التي قصفت في مرزق هي واحدة من نقاط أخرى تتخذها العناصر الإرهابية منطلقا لعملياتها، وأن الإرهابيين لم يدخلوا مرزق وحدهم، بل مع عناصر أجنبية أخرى هجَّرت السكان المحليين وجعلتهم شيعاً وأحزاباً في وادي عتبة ووادي الشاطي ومناطق أخرى.