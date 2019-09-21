#ليبيا_الآن| إشتباكات بين مُسلحي غريان

في خضم المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق تحدث مناوشات في نقاط معينة وفي أطر معينة بين المسلحين المنصهرين مع بعضهم.

وعلمنا من مصادر خاصة داخل مدينة غريان عن حدوث مناوشات مسلحة بين أشخاص يتبعون سرايا حسن السني وعبد الخالق الدايخ.

سبب هذه المناوشات كما يقول المصدر خلافٌ على مسألة التحكم في إمدادات الوقود إلى المدينة والإشراف على بيعه في السوق السوداء، وهو الأمر الذي تطور إلى حد الخلاف الذي أنتج صراعاً يعكس رغبة الأقطاب المتنافرة في حيازة أكبر قدر ممكن من النفوذ الذي يمكنها من لعب دور أكبر والاستفادة من مغانم الحرب كما تريد.