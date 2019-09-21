كرموس: تمسك حفتر بدخول العاصمة يدفعنا لحث الثوار على سرعة حسم المعركة. #ليبيا

Krmws: Haftar’s commitment to entering the capital is pushing us to urge the rebels to resolve the battle quickly. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Krmws: Haftar’s commitment to entering the capital is pushing us to urge the rebels to resolve the battle quickly. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
انت حمار ياحمار وين الثوار قصدك الخونة والعملاء لقطرائيل وتركيا هؤلاء ثيران غبية الا تدرى بامهبول ان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثنى من الثوار الوطنيين وحصل على ثقة نواب الشعب من الثوار الحقيقين ومن قبل حصل على ثقة المؤتمر العام المنتخب وكان رئيس وزراء فى داخل طرابلس والمشير خليفة حفتر من الثوار وضد النظام السابق وهناك فرق بين ثوار الكرامة والسيادة الوطنية وثوار الخوان من اجل ان يكون الشعب الليبى عبيد لموزه واردوغان ولهذا فان ثوار الكرامة فى طريقهم لتحرير قلب طرابلس ومكانكم محفوظ فى سجون طرابلس بعد ان يخرج منها الثوار الوطنيين ويدخلها ثيران موزه واردوغان انتهى الدرس ياغبى والجيش يتقدم للامام والكفاح الثورى مستمر
اخوانى غبى جدا عايش فى كوكب زحل لا يدرى فشل المعركة الكبرى للمليشيات المكسحة لمهاجمة الجفرة وترهونة اعتمادا على هجمات للطيران التركى المسير ولكن تم بحمد الله تدمير اوكار الاتراك وطائراتهم وبعد نفوق عدد منهم وفرار ما تبقى منهم حيا اصبحت المليشيات مكشوفة مما شجع الجيش الوطنى على التقدم فى محور صلاح الدين ونرى مقتل قيادات من المليشيات الارهابية وانهيار حاد فى خطوطها الامامية استعد يامهبول للسجن مع دبرز والفقيه والشاطر والمشرى واخوانك من اخوان لوط من عشاق السجون يجدوا فيها ضالتهم
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