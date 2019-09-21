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كرموس: تمسك حفتر بدخول العاصمة يدفعنا لحث الثوار على سرعة حسم المعركة. #ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كرموس: تمسك حفتر بدخول العاصمة يدفعنا لحث الثوار على سرعة حسم المعركة. #ليبيا #المرصد

Krmws: Haftar’s commitment to entering the capital is pushing us to urge the rebels to resolve the battle quickly. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار وين الثوار قصدك الخونة والعملاء لقطرائيل وتركيا هؤلاء ثيران غبية الا تدرى بامهبول ان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثنى من الثوار الوطنيين وحصل على ثقة نواب الشعب من الثوار الحقيقين ومن قبل حصل على ثقة المؤتمر العام المنتخب وكان رئيس وزراء فى داخل طرابلس والمشير خليفة حفتر من الثوار وضد النظام السابق وهناك فرق بين ثوار الكرامة والسيادة الوطنية وثوار الخوان من اجل ان يكون الشعب الليبى عبيد لموزه واردوغان ولهذا فان ثوار الكرامة فى طريقهم لتحرير قلب طرابلس ومكانكم محفوظ فى سجون طرابلس بعد ان يخرج منها الثوار الوطنيين ويدخلها ثيران موزه واردوغان انتهى الدرس ياغبى والجيش يتقدم للامام والكفاح الثورى مستمر

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  • اخوانى غبى جدا عايش فى كوكب زحل لا يدرى فشل المعركة الكبرى للمليشيات المكسحة لمهاجمة الجفرة وترهونة اعتمادا على هجمات للطيران التركى المسير ولكن تم بحمد الله تدمير اوكار الاتراك وطائراتهم وبعد نفوق عدد منهم وفرار ما تبقى منهم حيا اصبحت المليشيات مكشوفة مما شجع الجيش الوطنى على التقدم فى محور صلاح الدين ونرى مقتل قيادات من المليشيات الارهابية وانهيار حاد فى خطوطها الامامية استعد يامهبول للسجن مع دبرز والفقيه والشاطر والمشرى واخوانك من اخوان لوط من عشاق السجون يجدوا فيها ضالتهم

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