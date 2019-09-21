Al-Outlast General is making an urgent claim on the brunt base. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-Outlast General is making an urgent claim on the brunt base. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
مرحبا بفئرانكم فى مصيدة الوطية جويلى لا يستطيع ان يقترب منها ويسحب قواته من تحصيناتها الحالية فتهلك بالكامل ويفرح فيه المصاريت المتخوفين من هلاك مليشيات مصراطة فى صفقة مع مليشيات طرابلس فهم الاخوة الاعداء مليشيات متنافرة جمعهم فقط خطر الجيش الوطنى على وجودهم اصلا ولانهم اغبياء جدا فان الجيش يمتلك قواعد جوية عديدة منها مالا تستطيع المليشيات الوصول اليها وحتى عندما كان الجيش الوطنى فى بنغازى بعيدا عن الودية لم تجرأ المليشيات عن الاقتراب منها والان يوجد جيش وطنى جرار فى الغرب قادر على سحق الفئران اذا خرجت بعيدا عن المناطق السكنية مرحبا بكم فى المصيدة .
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