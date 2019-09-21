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لواء الصمود يوجّه مطالبة عاجلة لجويلي بشأن قاعدة الوطية. #ليبيا #المرصد Al-

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لواء الصمود يوجّه مطالبة عاجلة لجويلي بشأن قاعدة الوطية. #ليبيا #المرصد

Al-Outlast General is making an urgent claim on the brunt base. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مرحبا بفئرانكم فى مصيدة الوطية جويلى لا يستطيع ان يقترب منها ويسحب قواته من تحصيناتها الحالية فتهلك بالكامل ويفرح فيه المصاريت المتخوفين من هلاك مليشيات مصراطة فى صفقة مع مليشيات طرابلس فهم الاخوة الاعداء مليشيات متنافرة جمعهم فقط خطر الجيش الوطنى على وجودهم اصلا ولانهم اغبياء جدا فان الجيش يمتلك قواعد جوية عديدة منها مالا تستطيع المليشيات الوصول اليها وحتى عندما كان الجيش الوطنى فى بنغازى بعيدا عن الودية لم تجرأ المليشيات عن الاقتراب منها والان يوجد جيش وطنى جرار فى الغرب قادر على سحق الفئران اذا خرجت بعيدا عن المناطق السكنية مرحبا بكم فى المصيدة .

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