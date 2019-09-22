#ليبيا_الآن| قاعدة الوطية الجوية تُربك قوات الوفاق بعد عملياتها الجوية الدقيقة

.

.

.

طالب عدد من قادة المجموعات المسلحة في حكومة الوفاق، المجلس الرئاسي بضرورة وضع حدٍّ لقاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني، بعد سلسلة ضربات جوية نفّذها سلاح الجو ضد تمركزات معسكر الوفاق، خلال الأيام الماضية، وأدّت إلى خسائر فادحة أربكت صفوف المجموعات المسلحة.

وكشفت معارك الجيش ضد المجموعات المسلحة، في اليومين الماضين، التراجع الكبير في معسكر الوفاق، بعد الضربات القوية التي تلقّاها من وحدات الجيش الوطني. وهو الأمر الذي الذي دعا البعض المناهض للجيش الوطني، بضرورة أن يضع ضباط الوفاق وسائل تردع القاعدة من تنفيذ عملياتها الدقيقة، على مواقع قوات الوفاق جنوب العاصمة.