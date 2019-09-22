ليبيا_الآن| الاشتباكات المُسلحة تشتد قرب معسكر اليرموك . . . لا تكاد الاشتب…

#ليبيا_الآن| الاشتباكات المُسلحة تشتد قرب معسكر اليرموك

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لا تكاد الاشتباكات العنيفة تهدأ حتى تعود من جديد أكثر ضراوة من سابقاتها، اشتباكات أسفرت عن سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر اليرموك بشكل كامل حتى خرج فيديو للمدعو صلاح بادي أكد فيه إحكام قبضته عليه مجددا.

وبحسب مصدر عسكري بالجيش الوطني قال إن وحدات الجيش نجحت في استدراج مسلحي الوفاق بمحيط معسكر اليرموك إلى كمين محكم أسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة تابعة للواء الصمود وكتيبة الموت.

الجيش الوطني وقواته الجوية وجهت 3 ضربات جوية أخرى بمحاور قوات الوفاق في عين زارة ومحور الخلاطات بطريق المطار الأكثر اشتعالا حيث أسفر القصف عن مقتل أبرز قادة الوفاق منهم آمر الخلاطات وآمر اليرموك.