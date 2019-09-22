ليبيا_الآن| بعد الاشتباكات الشرسة.. ماذا تغيّر بمحاور طرابلس؟ . . . شهد محا…

#ليبيا_الآن| بعد الاشتباكات الشرسة.. ماذا تغيّر بمحاور طرابلس؟

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شهد محاور جنوب طرابلس خلال الـ48 ساعة الماضية اشتباكات وصفت بأنها الأشرس خاصة في محاور الخلة وشارع الخلاطات ومحيط المطار وعين زارة، حاول من خلالها كلا الطرفين انتزاع تمركزات الآخر .

وبعد هدوء نسبي تخلله طلعات جوية للجيش الوطني عاشت محاور السبيعة والعزيزية معارك عنيفة نتج عنها تقدمات لقوات تابعة للجيش مدعومة بضربات جوية، وأعلن سيطرته على عدة تمركزات بمنطقة العزيزية إضافة إلى بسط السيطرة على منطقة بئر علاق فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش عبر صفحتها بـ”فيسبوك” تحفظها على جثث لمرتزقة تابعين لقوات أسامة الجويلي.