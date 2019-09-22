فيديو | المشري : بعد تحرير عين زارة سنحرر طبرق ونحتفل في ساحة فندق تيبستي. #لي

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فيديو | المشري : بعد تحرير عين زارة سنحرر طبرق ونحتفل في ساحة فندق تيبستي. #ليبيا
المشري : #طرابلس إرتوت بدماء أبطال المنطقة الشرقية الذين تصدوا لرتل المقبور القذافي عام 2011 . #المرصد
Video | Video: after the liberation of ain zaara we will free tobruk and celebrate in the square of the hotel t. #Libya
#Tripoli: #Tripoli is the blood of the heroes of the eastern region who supported the tel gaddafi in 2011 #Observatory
Translated from Arabic
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