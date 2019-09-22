عاجل

فيديو | المشري : بعد تحرير عين زارة سنحرر طبرق ونحتفل في ساحة فندق تيبستي. #لي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | المشري : بعد تحرير عين زارة سنحرر طبرق ونحتفل في ساحة فندق تيبستي. #ليبيا

المشري : #طرابلس إرتوت بدماء أبطال المنطقة الشرقية الذين تصدوا لرتل المقبور القذافي عام 2011 . #المرصد

Video | Video: after the liberation of ain zaara we will free tobruk and celebrate in the square of the hotel t. #Libya

#Tripoli: #Tripoli is the blood of the heroes of the eastern region who supported the tel gaddafi in 2011 #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك