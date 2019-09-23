ليبيا_الآن| أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس تعود من جديد . . . عادت أزمة انق…

#ليبيا_الآن| أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس تعود من جديد

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عادت أزمة انقطاع الكهرباء في العاصمة، بعد فترة شهدت استقرارا نسبيًا في طرابلس، ، وتراجع ساعات طرح الأحمال.

واشتكى عدد من أهالي المناطق في طرابلس، من عودة انقطاع الكهرباء، التي أصبحت أزمة تُعكّر صفوهم، نظرا لعدد انقطاعها المتواصل منذ أيام، مطالبين بحلول جذرية للأزمة.

من جهتها، أشارت الشركة العامة للكهرباء، أن عزوف الشركات المنفذة للمشاريع، بسبب الأوضاع الأمنية، وتعرّض محطات الكهرباء للسرقة والعبث والتخريب والتدمير، عطّلت أعمال الصيانة واستقرار الشبكة الكهرباية.