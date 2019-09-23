#ليبيا_الآن| المشري: “سنحرر كامل التراب الليبي وسنحتفل بالنصر في بنغازي”

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ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أنه سيحرر أقصى نقطة في ليبيا، بعد محاربة الجيش وصدّ دخوله لطرابلس، مشيرا في حديثه أنه لا يُفرّق بين عين زارة أو القطرون أو الكفرة أو طبرق.

وأشار المشري خلال كلمة له في “المؤتمر الجامع الأول لمهجري المنطقة الشرقية”، أنه لا يوافق على رجوع قوات الجيش الوطني، إلى مواقعها قبل الرابع من شهر أبريل فقط، كا يقول بعض الساسة، بحسب وصفه، وأنه مازال مع الدولة المدنية في ليبيا، وسيدافع عنها.