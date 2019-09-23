#ليبيا_الآن| سلاح الجو يستهدف محاور المجموعات المسلحة في عين زارة والهيرة

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استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني، المجموعات المسلحة بمحور عين زارة ومحور الهيرة، وأسفر الاستهداف بتدمير عدد من الآليات المسلحة ومقتل 20 مسلحًا، بحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن عددا من القوات الإيطالية تستعد لمغادرة مدينة مصراتة، خلال 48 ساعة القادمة، وفقا لمصادر ذكر أنها من داخل المدينة.

وأوضحت مصادر خاصة أن الجيش الوطني، نفّذ هجوما على مواقع تابعة للمجموعات المسلحة، في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية، أدّى إلى مقتل 3 مسلحين في صفوف معسكر الوفاق.