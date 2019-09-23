ليبيا_الآن| “الإمداد الطبي” يزوّد مستشفيات بشحنات أدوية ومعدات . . . قامت إ…

#ليبيا_الآن| “الإمداد الطبي” يزوّد مستشفيات بشحنات أدوية ومعدات

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قامت إدارة جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة بصرف شحنة كبيرة من الأدوية العامة والتخصصية ومستلزمات طبية ومستلزمات أشعة إلى مركز بنغازي الطبي.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز إنه صرف أيضا شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية ومستلزمات أشعة ومستلزمات قسطرة لعلاج مرضى القلب إلى مركز القلب بنغازي ومركز طبرق الطبي.

كما عمل الجهاز على صرف شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية لكل من إدارة الخدمات الصحية توكرة، وإدارة الخدمات الصحية اجدابيا، إضافة إلى صرف شحنة مواد تخدير إلى مركز الجراحات التخصصية بنغازي، وشحنة مطهرات طبية إلى مستشفى الهواري العام بنغازي.