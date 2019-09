هناك فرق بين زواج الأحداث وزواج القصّر والزواج المبكر ويجب أن تفرض القوانين للحد من ذلك. ماذا قال شباب #تونس عن الزواج بسن مبكر؟ وما هو برأيهم السن المناسب للزواج؟ استمعوا لما قالوه #من_شوراع_تونس (رابط الحلقة بالتعليقات 👇)#من_شوارعنا #بودكاست #راديو_الآنThere is a difference between young marriage, minor marriage and early marriage and laws must be imposed to reduce it. What did the youth of #Tunisia say about early marriage? What do they think is the right age for marriage? Listen to what they said #from _ the _ streets of _ Tunisia (episode link with comments 👇)#من_شوارعنا #بودكاست #راديو_الآن