#ليبيا_الآن| لودريان يعلن عن اجتماع مشترك مع إيطاليا حول ليبيا نهاية الأسبوع

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن اجتماع مشترك سترأسه مع نظيرتها الإيطالية، حول ليبيا، تمهيدا للمؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا.

وأوضح وزير الخاريجة الفرنسي جان إيف لودريان، أن الاجتماع يهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، خلال مؤتمر عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر الأمم المتحدة.

وأشار لودريان خلال المؤتمر الصحفي، أن الاجتماع سيُعقد يوم الخميس القادم، مؤكدا في حديثه حول الأوضاع في ليبيا بقوله: “الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة. لن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا”. بحسب ما نقلته وكالة فرانس بس.