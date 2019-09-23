ليبيا_الآن| إيطاليا تسمح بإنزال 182 مهاجرا على أراضيها . . . حددت السلطات ا…

#ليبيا_الآن| إيطاليا تسمح بإنزال 182 مهاجرا على أراضيها

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حددت السلطات البحرية الإيطالية ميناء ميسينا ملاذاً آمناً للناجين الـ182 الموجودين على متن سفينة (أوشن فايكنغ)، التي تديرها منظمتا (إس أو إس ميديتيراني) وأطباء بلا حدود.

وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية آكي أنها استقت النبأ من مصادر أمنية إيطالية، وأضافت الوكالة أن منظمة أطباء بلا حدود علقت على ذلك بالقول إن هذا يحدث عشية الاجتماع بين زعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا”، حيث “تفتح إيطاليا ميناء لأشخاص أُنقذوا في عرض البحر”، واصفة الأمر بأنه “علامة أمل”.

ونقلت الوكالة عن المنظمة الإنسانية أنه “بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط، قد يتأخر وصول سفينة (أوشن فايكنغ) الى ميسينا ليوم واحد”، حيث “تؤدي الظروف الجوية السيئة إلى إبطاء حركة الملاحة مع وجود 182 مهاجراً، ومن بينهم قاصرين ونساء عديدات”.