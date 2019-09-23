صهد: مجلس الدولة سيلزم الرئاسي بالتجاوب مع متطلبات المعركة الدفاعية عن #طرابلس

Elevator: The Council of state will be required to respond to the requirements of the defense battle for #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Elevator: The Council of state will be required to respond to the requirements of the defense battle for #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
مجلس الدولة الاخوانية سقط مع سقوط الصخيرات وليس له اى وزن ومن يحدد مستقبل ليبيا هو الجيش الوطنى بتحريره طرابلس وسحق الخوان عملاء قطرائيل ليجلس الشرفاء الليبين مع الجيش الوطنى لتحديد مستقبل ليبيا كما حدث فى السودان وبعدها نعمل زفة الخوان للسجون وقرقارش فى سيارات نقل الحيوانت وندير فرح ليبيا بحضور زعماء الدولة التى شاركت فى التحرير ولامجال لحمير تركيا اوقطر لحضور الفرح الا اذا سلموا المطلوبين للعدالة
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