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صهد: مجلس الدولة سيلزم الرئاسي بالتجاوب مع متطلبات المعركة الدفاعية عن #طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صهد: مجلس الدولة سيلزم الرئاسي بالتجاوب مع متطلبات المعركة الدفاعية عن #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Elevator: The Council of state will be required to respond to the requirements of the defense battle for #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مجلس الدولة الاخوانية سقط مع سقوط الصخيرات وليس له اى وزن ومن يحدد مستقبل ليبيا هو الجيش الوطنى بتحريره طرابلس وسحق الخوان عملاء قطرائيل ليجلس الشرفاء الليبين مع الجيش الوطنى لتحديد مستقبل ليبيا كما حدث فى السودان وبعدها نعمل زفة الخوان للسجون وقرقارش فى سيارات نقل الحيوانت وندير فرح ليبيا بحضور زعماء الدولة التى شاركت فى التحرير ولامجال لحمير تركيا اوقطر لحضور الفرح الا اذا سلموا المطلوبين للعدالة

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