نيويورك |مكافحة الإرهاب والملف الليبي على طاولة مباحثات ترامب والسيسي. #ليبيا

New York | Counter-terrorism and Libyan profile at the trump and sissy talks table. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
New York | Counter-terrorism and Libyan profile at the trump and sissy talks table. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
.ترامب اعلن من قبل ان سياسة امريكا فى المنطقة تعتمد على حليفين هما مصر والسعودية اما ايام اوباما كان يعتمد على تركيا وقطر فالزمن تغير وترامب معجب بما قام به السيسى فى سيناء من سحق الارهاب ووجدت الكلاب الضالة النسعورة فى تركيا فى حرج فرغم كل ما تدفعه قطر وتدعمه تركيا على فشوش حيث تم سحق كل الارهابين ولم يعد امامهم سوى الفبركة بتصوير شباب كان خارج من المقهى عقب مباراة السوبر ويصورها على انها مظاهرات ضد الحكومة رغم قيام القنوات المصرية بنقل صور مباشرة من كل الاماكن المزعومة ولا الخوان اغبياء جدا قامت قناتهم ببث فيديو قديم بالملابس الشتوية للمتظاهرين الذين يسخر منهم الاطفال من قبل قبل ان يتم سحقهم وكانوا يركبوا سارينة بوليس على الدراجة وعندما يسمعها الفئران يتفرقوا فى الشوراع الجانبية
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