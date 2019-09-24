ليبيا_الآن| استكمال تجهيز العلاج المائي في “بنغازي الطبي” . . . اقترب قسم ا…

#ليبيا_الآن| استكمال تجهيز العلاج المائي في “بنغازي الطبي”

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اقترب قسم العلاج الطبيعي في مركز بنغازي الطبي من استكمال “العلاج المائي” والأجهزة المكملة له بعد أن أغلق لمدة 6 سنوات.

وقال مدير قسم العلاج الطبيعي الدكتور ابراهيم بوقعقيص، في تصريح نقله المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي، إنه سيتم إعادة فتح “العلاج المائي” قريبا بعد أن اقتربت التجهيزات من المرحلة النهائية.

وأضاف أن الشركة المنفذة باشرت في إجراء أول اختبار في تفعيل العلاج المائي واستكمال الوحدات العلاجية بقسم العلاج الطبيعي.

يذكر أن قسم العلاج الطبيعي بمركز بنغازي الطبي يضم 3 وحدات علاجية رئيسية هي وحدات العلاج الكهربائي، والعلاج الحراري، والعلاج المائي.