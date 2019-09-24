ليبيا_الآن| مخاوف مصرية من خطر “الميليشات” في ليبيا . . . صرح وزير الخارجية…

#ليبيا_الآن| مخاوف مصرية من خطر “الميليشات” في ليبيا

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صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن وجود السلاح في يد مجموعات ليبية وصفها بـ”المليشيات” يُعدّ أمراً خطيراً على أمن المنطقة.

وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده لم تتحرك وتتدخل في ليبيا على الرغم من تسلل مجموعات إرهابية عبر الحدود، وهو ما يُهدد أمن مصر بشكل مباشر.

وأضاف شكري في تصريحات له مع قناة “العربية” أنه تم رصد وتصوير مواقع تسليم أسلحة لميليشيات ليبيا دون أن يحدد شكري هوية الجهة التي سلمت الأسلحة.

يذكر أن سلطات الجمارك بميناءي مصراتة والخمس ضبطتا عدة شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا لصالح قوات الوفاق وأحالت أسماء المتورطين فيها إلى النيابة العامة.