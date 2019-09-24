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عمليات الكرامة توضح اخر التطورات العسكرية – فيديو

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تسجيل فوري | بيان المركز الإعلامي لغرفة العمليات الرئيسية بالقوات المسلحة حول آخر المستجدات والتطورات العسكرية يتلوه العقيد محمد العوامي من إدارة التوجيه المعنوي.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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