مجلس الإفتاء يُفتي ” الثوار بضرورة تشكيل كيان ثوري مُسلح لحماية الثورة ” . #لي

The Fatwa Council ” the rebels need to form an armed revolutionary entity to protect the revolution #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The Fatwa Council ” the rebels need to form an armed revolutionary entity to protect the revolution #Libya #Observatory
Translated from Arabic
دار الاغبياء يعيشون وسط بيوت الرزيلة فى اسطنبول وتدفع لعم قطرائيل ثمن الخيانة ونشر الفتنة بين الشعب الليبى اى افتاء يدعوا الى سفك دماء المسلمين فى بلاد المسلمين ويقبض الثمن من وكلاء اسرائيل فهل سمعتم فتوى واحدة بالجهاد ضد اسرائيل فى القدس مستحيل ان تجد فتوى من هؤلاء الدواعش ضد اسيادهم الصهاينة اتحدى اصحاب الافتراء ان يدعوا مليشياتهم للجهاد ضد اسرائيل لانهم خوارج العصر يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لههذا امر رسول الله بقتلهم رغم ان عبادتهم افضل من عبادة صحابة رسول الله ولكنهم كما قال رسول الله شر خلق الله تحت اديم السماء . روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”.[4]
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