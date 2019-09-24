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مجلس الإفتاء يُفتي ” الثوار بضرورة تشكيل كيان ثوري مُسلح لحماية الثورة ” . #لي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مجلس الإفتاء يُفتي ” الثوار بضرورة تشكيل كيان ثوري مُسلح لحماية الثورة ” . #ليبيا #المرصد

The Fatwa Council ” the rebels need to form an armed revolutionary entity to protect the revolution #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • دار الاغبياء يعيشون وسط بيوت الرزيلة فى اسطنبول وتدفع لعم قطرائيل ثمن الخيانة ونشر الفتنة بين الشعب الليبى اى افتاء يدعوا الى سفك دماء المسلمين فى بلاد المسلمين ويقبض الثمن من وكلاء اسرائيل فهل سمعتم فتوى واحدة بالجهاد ضد اسرائيل فى القدس مستحيل ان تجد فتوى من هؤلاء الدواعش ضد اسيادهم الصهاينة اتحدى اصحاب الافتراء ان يدعوا مليشياتهم للجهاد ضد اسرائيل لانهم خوارج العصر يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لههذا امر رسول الله بقتلهم رغم ان عبادتهم افضل من عبادة صحابة رسول الله ولكنهم كما قال رسول الله شر خلق الله تحت اديم السماء . روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”.[4]

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