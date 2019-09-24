السباعي: على السراج أن يقدم خطاب حماسي لقوات بركان الغضب كخطاب أردوغان لشعبه.

Heptathlon: Al-AOS MUST GIVE a speech to the forces of the volcano of anger as erdogan’s speech to his people. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Heptathlon: Al-AOS MUST GIVE a speech to the forces of the volcano of anger as erdogan’s speech to his people. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
واضح انك مهبول ومتخلف عقليا عندما تطلب من امعة عميل لقطرائيل واردوغان ان يخطب فى المليشيات التى لا ولاء لها الا للمال والجاه ولو كان عندها ذرة عقلت ما سارت فى طريق الضلال والارهاب يا سى باغى اتفوا عليك شوف خطابات سيدك المشير خليفة حفتر التى تعبر عن عواطف جياشة فى حب الوطن والحفاظ على سيادته وكرامته لان ولاؤه للشعب الذى اختاره عن طريق نواب الشعب واقسم امامهم على الولاء لله ثم للوطن اما السراج فجاء على ظهر مركب ايطالى فرضه الاحتلال ليكون عميلا لهم ومفروضا على الشعب بعد ان رفضه نواب الشعب ولم يقسم على الولاء لله تو الوطن لان ولاؤه لاردوغان والشخة موزه اولياء نعمته ويقول لكم طز فيكم هو انا جئت باصواتكم اصلا
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