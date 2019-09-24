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السباعي: على السراج أن يقدم خطاب حماسي لقوات بركان الغضب كخطاب أردوغان لشعبه.

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السباعي: على السراج أن يقدم خطاب حماسي لقوات بركان الغضب كخطاب أردوغان لشعبه. #ليبيا #المرصد

Heptathlon: Al-AOS MUST GIVE a speech to the forces of the volcano of anger as erdogan’s speech to his people. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • واضح انك مهبول ومتخلف عقليا عندما تطلب من امعة عميل لقطرائيل واردوغان ان يخطب فى المليشيات التى لا ولاء لها الا للمال والجاه ولو كان عندها ذرة عقلت ما سارت فى طريق الضلال والارهاب يا سى باغى اتفوا عليك شوف خطابات سيدك المشير خليفة حفتر التى تعبر عن عواطف جياشة فى حب الوطن والحفاظ على سيادته وكرامته لان ولاؤه للشعب الذى اختاره عن طريق نواب الشعب واقسم امامهم على الولاء لله ثم للوطن اما السراج فجاء على ظهر مركب ايطالى فرضه الاحتلال ليكون عميلا لهم ومفروضا على الشعب بعد ان رفضه نواب الشعب ولم يقسم على الولاء لله تو الوطن لان ولاؤه لاردوغان والشخة موزه اولياء نعمته ويقول لكم طز فيكم هو انا جئت باصواتكم اصلا

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