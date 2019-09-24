ليبيا_الآن I معلمو المنطقة الغربية يدخلون باعتصام مفتوح بعدعقد اجتماع ولقاء نقا…

#ليبيا_الآن I معلمو المنطقة الغربية يدخلون باعتصام مفتوح بعدعقد اجتماع ولقاء نقابات وتنسيقيات اعتصام المعلمين والعاملين بالمنطقة الغربية بمدينة صبراتة بحضور عضو النقابة العامة لمعلمي ليبيا وبحضور جميع نقباء المعلمين والعاملين وأكد المجتمعون الابتداء في الاعتصام المفتوح لحين تحقيق مطالبهم بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم أسوة بموظفي ديوان المحاسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
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