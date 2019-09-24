القاهرة : أردوغان إرهابي واهم دمّر #سوريا ويمد مليشيات #ليبيا بالسلاح والعتاد

Cairo: Erdogan is a terrorist and the most important destroyed #Syria and supplies the militias of #Libya with weapons and hardware. #Observatory
Translated from Arabic
Cairo: Erdogan is a terrorist and the most important destroyed #Syria and supplies the militias of #Libya with weapons and hardware. #Observatory
Translated from Arabic
.اردوغان زعلان يقول امان ياربى امان مصر مذكورة فى القران واروغان فلد مرة واحدة فقط فى قوله تعالى من شر ما خلق .ونسى اردوغان اية اخرى تنطبق عليه ايضا قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى خسَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}.. [البقرة : 204 – 205].
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