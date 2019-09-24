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القاهرة : أردوغان إرهابي واهم دمّر #سوريا ويمد مليشيات #ليبيا بالسلاح والعتاد

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القاهرة : أردوغان إرهابي واهم دمّر #سوريا ويمد مليشيات #ليبيا بالسلاح والعتاد . #المرصد

Cairo: Erdogan is a terrorist and the most important destroyed #Syria and supplies the militias of #Libya with weapons and hardware. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • .اردوغان زعلان يقول امان ياربى امان مصر مذكورة فى القران واروغان فلد مرة واحدة فقط فى قوله تعالى من شر ما خلق .ونسى اردوغان اية اخرى تنطبق عليه ايضا قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى خسَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}.. [البقرة : 204 – 205].

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