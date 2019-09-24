ليبيا_الآن| أهالي جبل نفوسة يشقون طريقا تجاهلته الحكومات 39 عاما . . . بعد …

#ليبيا_الآن| أهالي جبل نفوسة يشقون طريقا تجاهلته الحكومات 39 عاما

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بعد نداءات ومناشدات لم تلاقِ أذانا صاغية لإصلاح طريق الخلايفة الواقعة بين الرياينة ويفرن، التي توقف العمل في مشروع تعبيدها منذ 39 عاما، يحاول الآن أهالي مدن جبل نفوسة بمجهودات ذاتية إصلاح الطريق وتعبيده رغم صعوبة العمل.

وشرع الأهالي في إصلاح الطريق الذي يبلغ طوله 15 كلم من بلدة الخلايفة الى طريق بير عياد أسفل الجبل وصولا إلى الطريق الرئيسي “الجبل – العزيزية – طرابلس، للتخلص من معاناتهم، حيث يضطرون للالتفاف من مدن أخرى للوصول إلى منطقتهم أو النزول منها إلى مدن الساحل.