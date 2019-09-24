شرف الدين : شباب الجبهات بحاجة لدعم من المواطنين وللسلاح. #ليبيا #المرصد Ho

Honor Religion: the youth of the front needs the support of citizens and weapons. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Honor Religion: the youth of the front needs the support of citizens and weapons. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
دعمك معروف لجميع المجاهدين فى خيام النكاح حيث تعملى بجد ونشاط فى جميع الاتجاهات الشرعية وغير الشرعية اى المهبلية والشرجية فى المنطقة الشرقية والغربية وكل طلبات المجاهدين مجابة من الاخوات الاخوانيات وكله فى سبيل المرشد وبمساعدك اختك امطير التى تدعم الصف الثانى من المجاهدين لانها مسترجلة ولكن من غير شنب علوى ..
استعدى للزفة بعد ان يتم وضعك على خازوقين واحد مهبلى وواحد شرجى مش خسارك فيكى لدورك البارز فى دعم الارهاب ونهايتك هباب
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