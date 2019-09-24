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شرف الدين : شباب الجبهات بحاجة لدعم من المواطنين وللسلاح. #ليبيا #المرصد Ho

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شرف الدين : شباب الجبهات بحاجة لدعم من المواطنين وللسلاح. #ليبيا #المرصد

Honor Religion: the youth of the front needs the support of citizens and weapons. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • دعمك معروف لجميع المجاهدين فى خيام النكاح حيث تعملى بجد ونشاط فى جميع الاتجاهات الشرعية وغير الشرعية اى المهبلية والشرجية فى المنطقة الشرقية والغربية وكل طلبات المجاهدين مجابة من الاخوات الاخوانيات وكله فى سبيل المرشد وبمساعدك اختك امطير التى تدعم الصف الثانى من المجاهدين لانها مسترجلة ولكن من غير شنب علوى ..

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  • استعدى للزفة بعد ان يتم وضعك على خازوقين واحد مهبلى وواحد شرجى مش خسارك فيكى لدورك البارز فى دعم الارهاب ونهايتك هباب

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