#ليبيا_الآن| كونتي: سنطالب غوتيريش بالتدخل الدولي لحماية المهاجرين في ليبيا

.

.

.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعزيز ملف حقوق الإنسان بمراكز الإيواء في ليبيا والاستثمار فيها.

وأوضح كونتي في تصريح لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن بلاده في وضع حرب دقيق، ولكن السيطرة على السواحل فاعلة، وأن بلاده تبحث إمكانية تعزيزي خفر السواحل الليبي في أمن السواحل.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية في تصريح آخر لصحيفة “لا ريبوبليكا”، في غضون الأسابيع القادمة، سنقرر إمكانية تشغيل عمليات إعادة المهاجرين لأوطانهم.