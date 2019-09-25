#ليبيا_الآن| مركز سبها الطبي يستلم شحنة أدوية من منظمة الصحة العالمية

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أعلن المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي، وصول شحنة أدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى المركز.

ونشر المكتب عبر صفحة المركز صورا لوصول شحنة الأدوية، لمخازنه، ضمن التعاون المشترك بينه وبين منظمة الصحة العالمية.

وحول جهود مركز سبها الطبي، في تقديم خدماته للمرضى والمواطنين، أجرى أطباء قسم العظام، بقسم العمليات، عملية تركيب شريحة في الفخد لحالة، وعمليتي إستئصال مراره عن طريق المنظار، تكللت بالنجاح.

وفي وقت سابق يوم أمس، قام موظفي الصيانة بمركز سبها الطبي، بالبدء في أعمال الصيانة على تجهيز أماكن مخصصة للأجهزة الأمنية المتواجدة على مدار الساعة داخل المركز.