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المشري يطالب بدعم مسلحي الوفاق وتوحيدهم في مؤسسة عسكرية تابعة للرئاسي. #ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المشري يطالب بدعم مسلحي الوفاق وتوحيدهم في مؤسسة عسكرية تابعة للرئاسي. #ليبيا #المرصد

The Shri calls for the support of reconciliation and unite them in a military institution of the presidential. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الغرياني يطالب بتأسيس رئاسة أركان
    المنقوش يطالب بالهجوم على ترهونة
    المشري يطالب بتوحيد المؤسسة العسكرية
    ليش؟
    لأنهم مليشيااااااااااات حيوانات
    كل واحد بروحه بشلة وشلتت
    كل واحد ما عنده سلطة على التاني
    كل واحد مداير لروحه زرزوق من الخزينة العامة
    ومداير لروحه مقر وعتاد
    وكل واحد يتوعد في التاني لو خش منطقة نفوده أو شخ فوق شجرة في منطقته يعتبر معتدي
    والليبي النزيه حاصل ما بينهم
    ولو قال ما نبيش هالكلاب وقال كلمة حق ، يطلع مش تاير ومش حر وضد تورة فبراير ويبي الدكتاتورية وضد المدنية …. وشكشكي يا ليبيا

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