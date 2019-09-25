المشري يطالب بدعم مسلحي الوفاق وتوحيدهم في مؤسسة عسكرية تابعة للرئاسي. #ليبيا

The Shri calls for the support of reconciliation and unite them in a military institution of the presidential. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The Shri calls for the support of reconciliation and unite them in a military institution of the presidential. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الغرياني يطالب بتأسيس رئاسة أركان
المنقوش يطالب بالهجوم على ترهونة
المشري يطالب بتوحيد المؤسسة العسكرية
ليش؟
لأنهم مليشيااااااااااات حيوانات
كل واحد بروحه بشلة وشلتت
كل واحد ما عنده سلطة على التاني
كل واحد مداير لروحه زرزوق من الخزينة العامة
ومداير لروحه مقر وعتاد
وكل واحد يتوعد في التاني لو خش منطقة نفوده أو شخ فوق شجرة في منطقته يعتبر معتدي
والليبي النزيه حاصل ما بينهم
ولو قال ما نبيش هالكلاب وقال كلمة حق ، يطلع مش تاير ومش حر وضد تورة فبراير ويبي الدكتاتورية وضد المدنية …. وشكشكي يا ليبيا
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