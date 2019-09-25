ليبيا_الآن| سلامة يُجري اجتماعات مُهمّة في نيويورك . . . على هامش الدورة ال…

#ليبيا_الآن| سلامة يُجري اجتماعات مُهمّة في نيويورك

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على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين وعرب لبحث الملف الليبي، من أجل حلحلة الأزمة والدفع بالعملية السياسية لعودة المسار نحو الحوار.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقدوا اجتماعا على هامش الدورة، لمناقشة الملف الليبي والدفع بالعملية السياسية والتوافق بين الأطراف الفاعلة وشارك سلامة بدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني، وقدم إحاطة للوزراء حول الوضع في ليبيا فيما عبّر وزراء الاتحاد عن دعمهم لجهود الممثل الأممي.