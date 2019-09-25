ليبيا_الآن| إقبال مميز على معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت . . . انطلقت بمركز …

#ليبيا_الآن| إقبال مميز على معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

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انطلقت بمركز تمنهنت للمعارض في بلدية وادي البوانيس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي الذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وحضر انطلاق الفعاليات عدد من النواب ونائب رئيس الحكومة المؤقتة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس هيئة الكهرباء.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت أهمية معرض ليبيا الزراعي في صنع الاستقرار والتنمية لليبيا والمنطقة الجنوبية خاصة في المجال الزراعي والصناعات التي تقوم على المحاصيل الزراعية.