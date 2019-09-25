ليبيا_الآن| اعتصام المعلمين.. مدن غربية تلتحق بـ”الشرقية” . . . دخلت نقابات…

#ليبيا_الآن| اعتصام المعلمين.. مدن غربية تلتحق بـ”الشرقية”

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دخلت نقابات التعليم في المنطقة الشرقية في اعتصام مفتوح من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في تطبيق القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب والقاضي برفع المرتبات.

وأعلنت نقابات وتنسيقيات التعليم بالمنطقة الغربية، في مدن الزاوية الكبرى وصبراتة وصرمان والعجيلات وزوارة ورقدالين والجميل وزلطن، تضامنها مع باقي النقابات وتدخل في اعتصام مفتوح.

وطالبت نقابات وتنسيقيات المعلمين والعاملين بها بضرورة تحقيق مطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات أسوة بموظفي ديوان المحاسبة.