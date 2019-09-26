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#ليبيا_الآن| شعبة الإعلام الحربي: سلاح الجو نفّذ ضربات على قاعدة عسكرية بمطار مع…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| شعبة الإعلام الحربي: سلاح الجو نفّذ ضربات على قاعدة عسكرية بمطار معيتيقة
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أن مقاتلات سلاح الجو شنّت غارات جوية على قاعدة معيتيقة، أسفرت عن تدمير طائرة تركية مسيّرة، داخل القسم العسكري بالقاعدة.

وفي ساعة متأخرة ليلة أمس، ذكرت قاعدة الوطية الجوية، أن بارجة إيطالية دخلت المياه الليبية، لأجل تنفيذ عملية إجلاء قواتها من ليبيا.

وأشارت القاعدة الجوية، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن سلاح الجو نفّذ سلسلة غارات جوية على موقع الكلية الجوية مصراتة.

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قناة الان

قناة الان

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  • ليرحل الاحتلال الايطالى عن مصراطة فليبيا ليست للبيع ولا تنسوا اخذ عميلكم السفيه السراج قبل ان يقتل فليبيا بها جيش الكرامة لا يقبل تواجد اى كلب ايطالى او تركى ومن يبقى سيعود فى تابوت الى اسرته ليدفنوه

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