ليبيا_الآن| “عمليات الكرامة”: إسقاط طائرة تركية بمحاور طرابلس . . . قال الم…

#ليبيا_الآن| “عمليات الكرامة”: إسقاط طائرة تركية بمحاور طرابلس

.

.

.

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو مستمر في استهداف المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، مضيفا أنه تم استهداف غرفة عمليات تركية بالقرب من منطقة أبو قرين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية أخرى كانت تحاول استهداف قوات الجيش الوطني.

ولفت إلى أن الطيران الحربي استهدف تجمعا لقوات الوفاق في محيط العزيزية وطريق الرملة، موجها ضربات دقيقة لهذه المجموعات في طريق المطار.