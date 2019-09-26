رويترز : زلزال قوي يهز مدينة إسطنبول في #تركيا . #ليبيا #المرصد Reuters: a

Reuters: a powerful earthquake shakes the city of Istanbul in #turkey. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Reuters: a powerful earthquake shakes the city of Istanbul in #turkey. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
.غضب من ربنا على الكلاب المسعورة وقنواتهم الشريرة التى تعمل لحساب قطرائيل اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم كمان وكمان خاصة بعد اعتراف الغريانى بانه يهودة تعلم الاسلام على يد استاذ يهودى فجاء الزلزال اللهم دمر اوكار الكلاب المسعورة وسيخرج علينا مهبول اسطنبول ويقول طيران حفتر دمر المدينة بركاتك ياسيسى ربنا انتقم من اردوغان اقوى من اى بيان
This is little for Turkey, you will inshaa Allah have more.
يارب زلزل الأرض تحت أقدام قردوخان وشلته شلة الإخوان
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