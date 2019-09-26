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رويترز : زلزال قوي يهز مدينة إسطنبول في #تركيا . #ليبيا #المرصد Reuters: a

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رويترز : زلزال قوي يهز مدينة إسطنبول في #تركيا . #ليبيا #المرصد

Reuters: a powerful earthquake shakes the city of Istanbul in #turkey. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • .غضب من ربنا على الكلاب المسعورة وقنواتهم الشريرة التى تعمل لحساب قطرائيل اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم كمان وكمان خاصة بعد اعتراف الغريانى بانه يهودة تعلم الاسلام على يد استاذ يهودى فجاء الزلزال اللهم دمر اوكار الكلاب المسعورة وسيخرج علينا مهبول اسطنبول ويقول طيران حفتر دمر المدينة بركاتك ياسيسى ربنا انتقم من اردوغان اقوى من اى بيان

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