ليبيا_الآن| إيطاليا: دور واشنطن أساسي لاستقرار ليبيا . . . أكد وزير الخارجي…

#ليبيا_الآن| إيطاليا: دور واشنطن أساسي لاستقرار ليبيا

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أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على أهمية دور واشنطن في الملف الليبي، مُشيراً إلى أنه يُعتبر أساسياً لتحقيق استقرار البلاد.

وذكّر الوزير الإيطالي ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالارتباط المُباشر لأزمة ليبيا بتدفقات المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا.

وفي السياق ذاته، شدد دي مايو على استمرار التواصل مع كل من فرنسا وألمانيا استعداداً لعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي تنصب الأنظار نحوه كفرصة لفك تعقيدات الأزمة التي زادت حدّتها مؤخرا في ليبيا.