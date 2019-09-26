#ليبيا_الآن| إعادة إشهار نادي مديرية الأمن في الزاوية

.

.

.

قام منتسبو نادي مديرية الأمن بمدينة الزاوية بإعادة إشهار النادي وتغيير اسمه وشعاره ليحمل بذلك اسم نادي التحدي الرياضي بالزاوية.

وذكر المركز الإعلامي بالنادي أن التحدي سيكون نادياً عاماً ومفتوحاً أمام ممارسة جميع الألعاب الجماعية والفردية وبالأخص كرة القدم.

ويتولى رئاسة النادي السيد “خالد الشحومي” والذي باشر عمله في الاستعداد للانطلاقة الجديدة لهذا النادي.

وكان نادي مديرية الأمن قد تأسس في العام 2015 لكنه توارى عن الأنظار خلال العامين الماضيين قبل أن يعود هذا الشهر بثوبه الجديد.