ليبيا_الآن| جهاز الطوارئ ينشر إحصائياته لاشتباكات طرابلس . . . نفذت الفرق ا…

#ليبيا_الآن| جهاز الطوارئ ينشر إحصائياته لاشتباكات طرابلس

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نفذت الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ 806 عمليات إخلاء لمدنيين كانوا عالقين بمناطق الاشتباكات منذ اندلاع الاشتباكات حول طرابلس في الـ4 من أبريل الماضي .

ووفق بيان لـ”صحة الوفاق”، فقد بينت إحصائيات الجهاز تنفيذ 265 عملية إخلاء خلال شهر أبريل، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 530 جريحا نقلوا إلى المستشفيات والمصحات داخل العاصمة طرابلس وخارجها .

وأظهرت إحصائيات شهر مايو القيام بـ139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح وتمكنت من نقلهم لأماكن آمنة، في حين نجحت الفرق في إسعاف 192 جريحا من مختلف أماكن الاشتباكات.