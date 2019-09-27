ليبيا_الآن| “الليبية للاستثمار” تبحث التعاون مع “بريتش بتروليوم” . . . بحث …

#ليبيا_الآن| “الليبية للاستثمار” تبحث التعاون مع “بريتش بتروليوم”

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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي علي محمود أوجه التعاون المشترك مع مسؤولي شركة بريتش بتروليوم الإنجليزية.

وتطرق محمود خلال الاجتماع إلى بعض المشاكل التي تعرقل أداء الشركة لمهامها في ليبيا مشددا في ذات الوقت على أن شركة “بي بي” تعد شريكا استراتيجيا لمؤسسة الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق أن بريتش بتروليوم تتجهز لعملية استكشاف جديدة في ليبيا وذلك بعد أن أوقفت الشركة أعمالها منذ عام 2011.