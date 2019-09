بمناسبة عيد ميلاد #غوغل ال ٢١

ماهو أكثر مجال تبحثون عنه من خلال غوغل؟

هل تحتاجونه بالدراسة أم للمعلومات العامة؟

وفي #اليوم_العالمي_ل لسياحة ماهي البلدان التي تخططون لزيارتها ولماذا؟

#دردشة_الآن مع مها على #راديو_الآن

#google

On the occasion of #Google‘s 21th birthday

What’s the most field you’re looking for on Google?

Do you need it for study or general information?

On #World, what countries are you planning to visit and why?

#Chat _ now with maha on #radio _ now

#google